Jazz à Grans : Maryline Dumont Quintet 2021-07-29 – 2021-07-29 Théâtre de verdure du foirail 10 D16

Grans Bouches-du-Rhône Grans Pour clore cette 7e édition du Festival Jazz à Grans, Maryline DUMONT nous propose un répertoire Jazzy-Pop varié avec des reprises de : M.Gardot, S.Kent, L.Ekdalh, P.Martini, D.Krall, N.Simone…, et aussi des compositions. Ce répertoire est mis en valeur par sa sublime voix.



Concert de jazz organisé par Grans Culture +33 4 90 59 13 75 http://www.grans.fr/



Détails Catégories d'évènement: Bouches-du-Rhône, Grans Autres Lieu Grans Adresse Théâtre de verdure du foirail 10 D16 Ville Grans