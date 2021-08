Dole Dole Dole, Jura JAZZ A DOLE – Jazz au féminin Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

JAZZ A DOLE – Jazz au féminin Dole, 10 septembre 2021, Dole. JAZZ A DOLE – Jazz au féminin 2021-09-10 – 2021-09-10

Dole Jura Dole EUR 45 45 3 concerts où le jazz est mis à l’honneur par des femmes leaders.

Buvette et sandwich.

