Jazz à cœur Espace culturel du Bois fleuri Lormont, vendredi 16 février 2024.

Jazz à cœur CONCERT SOLIDAIRE au profit de l’antenne des Restos du Cœur de Lormont proposé par le Big Band Carrément Jazz de l’Ecole municipale de danse, musique et théâtre. Vendredi 16 février, 20h30 Espace culturel du Bois fleuri Entrée gratuite sur réservation (nombre de places limité).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T22:00:00+01:00

Cette soirée sera bien plus qu’un instant musical puisque placée sous le signe de la solidarité.

Le Carrément Jazz Big Band invite à cette occasion deux grands coups de coeur : l’Harmonie de Listrac Médoc dans un programme film, jazz et fêtes, et la jeune chorale Jazz Coeur de Swing pour animer les Andrews Sisters et Glen Miller.

Le Big Band présentera ses nouveaux tubes swing, latin, funk et sa diva éternelle Céline de Coeur de Jazz. Le final donnera lieu à un bœuf « de coeur » !

L’entrée est gratuite mais il vaut mieux réserver. Le concept reste le même : un don contre une entrée ! Vous pourrez faire don de denrées alimentaires non périssables ou bien de produits d’hygiène et produits bébés afin d’accéder au concert. Il est également possible de déposer uniquement des dons sans pour autant assister à l’événement pour les personnes qui souhaitent tout de même soutenir la cause. On compte sur vous !

Espace culturel du Bois fleuri Place du 8 mai 1945 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 77 07 30 http://www.lormont.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 07 40 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.musique@lormont.fr »}] L’Espace culturel dispose d’une confortable salle de spectacle de 240 places. Il est essentiellement dédié au spectacle vivant : théâtre, danse et musique mais aussi rencontres, conférences et stages artistiques. Centre de programmation, l’Espace culturel propose également de nombreux spectacles hors-les-murs : dans d’autres structures municipales, sur les places publiques et jusque chez l’habitant.

L’Espace culturel abrite également les activités de l’Ecole municipale de musique danse théâtre (EMMDT) qui est un lieu majeur d’éducation artistique et d’expression individuelle ou collective. Tout au long de l’année, des artistes professionnels y animent des cours et des ateliers. Tram A – Arrêt Mairie de Lormont ou Bois fleuri

Concert solidaire