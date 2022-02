JAZZ A CINQ Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

JAZZ A CINQ Inga des Riaux (vieux gréement), 25 mars 2022, Marseille. JAZZ A CINQ

Inga des Riaux (vieux gréement), le vendredi 25 mars à 20:30

Cet ensemble issu de la scène marseillaise pratique un jazz pluriel, du swing au hard bop. En concert “Jazz à Cinq” explore plus particulièrement le répertoire des grands quintets de jazz et se caractérise par l’originalité des morceaux interprétés. Jean Luc Martinez au piano Eric Turpin à la trompette André Bellot au saxophone J.Marie Pallavicini à la contrebasse Claude Mennillo à la batterie. RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 15€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 20h30 / Concert à 21h00 <> Sur place à petits prix : assiette tapas, boissons, desserts, cafés Les talons fins sont interdits à bord ! Vieux Gréement Inga des Riaux à quai 175 plage de l’Estaque – Cale de mise à l’eau du Port de la lave 13016 Marseille (parking gratuit devant le bateau)

15€

♫JAZZ♫ Inga des Riaux (vieux gréement) 175 plage de l’Estaque, Cale de mise à l’eau,13016 Marseille Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Inga des Riaux (vieux gréement) Adresse 175 plage de l'Estaque, Cale de mise à l'eau,13016 Marseille Ville Marseille lieuville Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille Departement Bouches-du-Rhone

Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

JAZZ A CINQ Inga des Riaux (vieux gréement) 2022-03-25 was last modified: by JAZZ A CINQ Inga des Riaux (vieux gréement) Inga des Riaux (vieux gréement) 25 mars 2022 Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhone