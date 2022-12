Jaz Delorean Live in Porspoder Landunvez Landunvez Landunvez Catégories d’évènement: Finistère

Landunvez

Jaz Delorean Live in Porspoder Landunvez, 15 janvier 2023, Landunvez Landunvez. Jaz Delorean Live in Porspoder Rue du Port Salle Herri Leon Landunvez Finistère Salle Herri Leon Rue du Port

2023-01-15 16:00:00 – 2023-01-15 17:15:00

Salle Herri Leon Rue du Port

Landunvez

Finistère Landunvez Leader charismatique du groupe Londonien Tankus the Henge qui s’est notamment révélé aux Trans Musicales 2021, Jaz Delorean quitte son costume de bête de scène bondissante pour vous inviter dans un registre plus intimiste avec son projet piano-voix.

Pianiste talentueux, il sublime ses compositions avec sa voix rauque envoûtante pour un beau moment de partage à l’occasion de sa première tournée française. prog.festivaldelamer@gmail.com +33 6 64 03 20 20 Salle Herri Leon Rue du Port Landunvez

dernière mise à jour : 2022-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landunvez Autres Lieu Landunvez Adresse Landunvez Finistère Salle Herri Leon Rue du Port Ville Landunvez Landunvez lieuville Salle Herri Leon Rue du Port Landunvez Departement Finistère

Landunvez Landunvez Landunvez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landunvez-landunvez/

Jaz Delorean Live in Porspoder Landunvez 2023-01-15 was last modified: by Jaz Delorean Live in Porspoder Landunvez Landunvez 15 janvier 2023 finistère Landunvez Rue du Port Salle Herri Leon Landunvez Finistère Landunvez Finistère

Landunvez Landunvez Finistère