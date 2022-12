Jaydy La Camillienne Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Jaydy La Camillienne, 25 mars 2023, Paris. Le samedi 25 mars 2023

de 19h00 à 22h00

. payant Pour une meilleur organisation et pour assuré votre place nous vous proposons d’acheter directement vos places sur le Site. Concert du sosie à Justin Bieber à Paris. Avec de la Danse et accompagner des musiciens au Sosie qui ce nomme Dylan Desclos. Dylan Desclos JAYDY Paris

Dylan, c’est une histoire de passion pour Justin Bieber. Ses premiers pas dans la musique se font aux cotés des plus grands, donnant naissance a sa passion pour Justin Bieber. Depuis 2 ans il enchaîne les événements à travers le monde entiers. Aujourd’hui, son succes est récompensé grace a des scènes réalisées sur TPMP, le QG, des interviews sur sep7 à huit.

Pour la premier de sa carrière il se lance le challenge de réaliser le premier concert sosie de Justin Bieber a Paris La Camillienne 12 Rue des Meuniers 75012 Paris Contact : 0781253610 halilcanelma@gmail.com https://my.weezevent.com/jaydy-tour-paris

