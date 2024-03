Jay – Yohann Baran Le Gymnase | CDCN Roubaix, lundi 8 avril 2024.

Jay – Yohann Baran Jay nous invite à un rituel aux évocations tribales qui trahirait notre vénération des corps. Lundi 8 avril, 21h00 Le Gymnase | CDCN 5 à 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T21:00:00+02:00 – 2024-04-08T21:45:00+02:00

Fin : 2024-04-08T21:00:00+02:00 – 2024-04-08T21:45:00+02:00

Jay nous invite à un rituel aux évocations tribales qui trahirait notre vénération des corps. Par les mouvements de son thorax et son jeu qui oscille entre sensualité soulignée et frénésie exutoire, Yohann Baran déploie une danse qui puise son énergie dans le twerk et prend la forme d’une convulsion tout aussi érotique que dévorante.

Le Gymnase | CDCN 5 rue du Général Chanzy 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 0320207030 http://www.gymnase-cdc.com/ https://www.facebook.com/legymnasecdc;https://twitter.com/LeGymnaseCDC;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5aafa779-cf58-4e54-a64b-95451cfd4b18 [{« type »: « link », « value »: « http://www.gymnase-cdcn.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@gymnase-cdcn.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320207030 »}] Le Gymnase I CDC (précédemment Danse à Lille) propose une saison articulée autour de festivals, ainsi qu’un important volet de transmission (cours, stages, master classes…) et de sensibilisation des publics (rencontres, ateliers…) Métro ligne 2 : arrêt Roubaix Charles de Gaulle / Tram R : arrêt Jean Moulin

JBrody