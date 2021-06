JAWOHL MI AMOR + JO KEITA EXPERIENCE + N.A.C. TRIO Espace Julien, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Marseille.

JAWOHL MI AMOR + JO KEITA EXPERIENCE + N.A.C. TRIO

Espace Julien, le jeudi 1 juillet à 20:00

Trois groupes découvertes en émergence locale : JAWOHL MI AMOR + JO KEITA + N.A.C. TRIO en concert à l’Espace Julien pour une soirée présentée, produite et sonorisée par les élèves Bachelor IS3 des A.I&S (3e et dernière année du EUROPEAN BACHELOR INGENIERIE SONORE des ATELIERS DE L’IMAGE ET DU SON) qui ne sont pas inconnus pour l’Espace Julien. Depuis plusieurs cycles maintenant – lorsque la salle n’est pas ouverte au public – ils investissent les lieux pour mettre en pratique leurs cours lors de sessions de formation encadrées par l’équipe technique de l’Espace Julien et sur le matériel numérique professionnel (son, lumière, vidéo) de la salle aux dernièrs standards en cours. Pour 2021, ce 1er juillet sera LEUR soirée. A vous maintenant de les découvrir et de les soutenir… et c’est gratuit sur invitation ! **N.A.C. TRIO** (POP-ROCK-JAZZ-ÉLECTRO) N.A.C trio prend forme au courant de l’année 2021 Le groupe est composé de musiciens d’univers musicaux multiples (pop, rock, jazz, électro). Ces différentes influences musicales jonchent leurs compositions. N.A.C. Trio : Nathan Taboni (guitare) – Adem Slimani (basse) – Christophe Castaldi (batterie) **JO KEITA EXPERIENCE** (AFRO-SOUL) Jo Keita, chanteur, auteur et compositeur, puise sa musique dans ses origines africaines qu’il mêle à la culture pop et urbaine d’aujourd’hui. C’est au Sénégal, en passant par la Côte d’Ivoire, que Jo Keita se forge une culture musicale éclectique en écoutant la collection de disques de son père (Bob Marley, Salif Keita, Cheikh Ndiguel, Otis Redding, Steel Pulse, Positif Black Soul et Daaraji Family). Il s’achète alors une guitare et commence à composer des chansons en wolof, anglais, français, et bambara. Au Sénégal il côtoie les Baye Fall, confrérie spirituelle avec laquelle il développe son chant. C’est en 2018 qu’il rencontre à Marseille le guitariste Andrew Sudhibhasilp et le batteur Carl Charrin avec qui il formera son trio. Leur complicité nourrie par de nombreux concerts les amènent à enregistrer le premier album « Experience » dont Carl et Andrew signeront les arrangements et la réalisation artistique. « Experience » apparaît comme le fruit d’une recherche empirique récoltée dans l’instant au fil des concerts non sans évoquer la filiation évidente à Jimi Hendrix ici plus spirituelle que stylistique. L’album de huit titres sort sur format vinyle et numérique au printemps 2020. La musique de Jo Keita retrace un riche parcours de vie (Demba, Goodie Djotna), son chant puissant, vibrant de sensibilité parle d’humanité (Syria, Djeureudjeuf). Jo Keita nous raconte son expérience, une expérience humaine qui résonne souvent à la nôtre. [https://youtu.be/Dc-h_KnW3Bg](https://youtu.be/Dc-h_KnW3Bg) **JAWOHL MI AMOR** (EXPÉRIENCE PSYCHÉDÉLIQUE) Ceci n’est pas un groupe de rock, ceci est une expérience psychédélique. Deux guitares, un clavier, une boite rythme et des voix délicates sur une rythmique funk : le trio Jawohl Mi Amor se réclame show pop et funk et chante la passion amoureuse avec un goût certain pour l’absurde et la dérision. « Il y aura un moment de délice, puis tu te sentiras comme un singe, sec comme le sable, dans un tableau craquelé ». A l’écoute de ces chansons d’amour psychédéliques, on parlera d’une célébration surréaliste, pop sentimentale, hard soul et funk glacial : l’idée étant de sortir du cadre en inversant les codes. A travers des instants poétiques, Jawohl Mi Amor a pour objectif le partage d’une expérience de transe, dans la danse, la frénésie. « Viendra le soir où tu danseras, dévoré d’illusions, fesses guerrières, cerveau dédoublé ». [https://youtu.be/9AKCh9MIs-4](https://youtu.be/9AKCh9MIs-4)

Gratuit sur réservation

♫♫♫

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T20:00:00 2021-07-01T23:59:00