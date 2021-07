Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Jawhar Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Jawhar Rocher de Palmer, 2 novembre 2021, Cenon. Jawhar

Rocher de Palmer, le mardi 2 novembre à 20:30

Jawhar sort un nouvel album, Winrah Marah, son troisième, composé entre Bruxelles et Tunis. « Beaucoup croient entendre dans le timbre de sa voix, les arpèges de sa guitare ou la beauté sombre de ses univers, un Nick Drake tunisien. La comparaison le fait sourire et n’est pas pour lui déplaire. » (Le Monde) On évoque aussi, pour décrire l’évolution de sa musique, l’influence du groupe canadien Timber Timbre. C’est en tout cas un parcours sinueux qu’a emprunté depuis le début ce songwriter et acteur qui, de plateaux de théâtre en albums, questionne en arabe sa Tunisie natale. Entre chaâbi et indie folk, penché sur les pétales fanés d’un Printemps arabe qui l’a tant fait espérer, Jawhar nous touche en plein cœur. EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 17€ / Plein tarif : 15€ / Tarif abonné : 12€

Mêlant chant en arabe et folk à la Nick Drake, la musique de Jawhar est aussi unique que bouleversante. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-02T20:30:00 2021-11-02T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon