Jawaï cup : double coupe de France de kitesurf Marignane, 4 septembre 2021

Le fameux spot du Jaï à Marignane dont la réputation n’est plus à faire, reconnu pour ses conditions de navigation idyllique avec plus de 250 jours de vent par an, n’attend plus que vous, kitesurfeurs pros et amateurs, supporters et visiteurs !



Deux jours de compétitions avec au programme :

– “Boarder cross” : épreuve spectaculaire chronométrée. Les riders s’élancent quatre par quatre leur planche à la main. La particularité de cette course se trouve dans le fait qu’il y a des obstacles à passer sur l’eau. En effet, le slalom est composé de plusieurs bouées à contourner et de modules gonflables par-dessus lesquelles il faut sauter, ce qui offre au public un spectacle incroyable avec “coups de théâtre”.



– “Strapless freestyle” : Par définition cela consiste à naviguer “sans strap”. Le strapless est un sport de glisse, une variante du kitesurf. Au lieu de naviguer avec une planche classique de kitesurf que l’on appelle “twintip”, on navigue avec une planche de surf sans strap (sans sangles qui maintiennent les pieds).



Sur place, stands Village des Marques, échauffement, massage, nutrition, coach sportif… Mais aussi ateliers cerf-volant et boomrang, de l’ initiation au kite, catakite, flyboard…



La Jawaï cup n’est pas qu’un simple évènement sportif et familial. Cette manifestation se veut aussi une prise de conscience et agit pour la préservation de la plage du Jaï. Jawai apparait lors de la contraction Jaï+Hawaï. Ce terme évoque le sentiment de bien-être et d’appartenance à cette zone. Sport, famille, loisir et environnement font sens. Alors rejoignez Surfrider fondation, Wings of the ocean, Les perles de la Côte Bleue et la Ville de Marignane pour un grand nettoyage.

La Jawaï cup : un évènement au rayonnement mondial !



A noter : pass sanitaire obligatoire (certificat de vaccination, preuve d’un test RT-PCR ou antigénique (possibilité de le faire sur place : résultat en 15 minutes).

Cette année s’annonce riche en émotions et en rebondissements ! L’école de kitesurf Jawaï organise en partenariat avec la FFVL et la Ville de Marignane la double coupe de France de kitesurf boarder cross et strapless freestyle.

jawaikiteschool@gmail.com +33 6 26 56 35 02 http://www.jawaikiteschool.com/

