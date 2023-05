Javier Riera Ile de la Cité, square du Vert Galant, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 22h00 à 05h00

.Tout public. gratuit

Résonance Géométrique, installation lumineuse in situ de Javier Riera.

Javier Riera, artiste espagnol né en 1964, réalise des œuvres d’art en extérieur, lumineuses et éphémères, proches du Land Art. Son travail, reconnu à l’échelle mondiale, a été présenté dans les plus grandes institutions espagnoles comme dans le contexte de festivals internationaux.

Ses installations consistent en des projections lumineuses de motifs géométriques sur le paysage et la végétation. Réalisées in situ, elles explorent le lien entre les formes géométriques et la nature de chaque lieu investi. Elles donnent alors au paysage une qualité sculpturale en produisant des effets visuels époustouflants.

Ici, l’œuvre prend place à la proue de l’île de la Cité, dans le square du Vert Galant, un espace romantique et symbolique de ville. Véritable sculpture lumineuse, elle invite le spectateur à une expérience magique et méditative de la cité métamorphosée par la lumière.

Scénographie poétique, elle transforme notre perception de l’espace et génère un subtil dialogue entre la nature et la ville, la géométrie et l’architecture environnante. L’œuvre est visible à Paris, à Rouen et au Havre, en simultané.

Avec le soutien de Tic Tac.

Avec la participation des Villes du Havre, de Rouen et de la Métropole de Rouen Normandie.

Ile de la Cité, square du Vert Galant 15, place du Pont Neuf 75001 Paris

Contact : https://javierriera.com/?lang=en

Javier Riera/ Light intervention on Landscape/ Bonaval Garden, CGAC – Photo by Javier Riera