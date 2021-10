La Flèche Salle Coppélia La Flèche, Sarthe Javier Aranda – Vida Salle Coppélia La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

Javier Aranda – Vida Salle Coppélia, 16 novembre 2021, La Flèche. Javier Aranda – Vida

Salle Coppélia, le mardi 16 novembre à 19:00

Deux mains et l’univers d’une corbeille à couture. Les choses faites à la main possèdent un caractère propre, les mains entant que parties d’un être vivant, en tant que protagonistes, en tant qu’êtres singuliers créant mouvement, émotion et vie. Une corbeille à la dérive, un voyage… La vie jaillit d’un recoin quelconque, d’une simple corbeille. Des vies précieuses, particulières et uniques.

Tarif unique : 4€

Jeune public Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T19:00:00 2021-11-16T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Flèche, Sarthe Autres Lieu Salle Coppélia Adresse 72200 La Flèche Ville La Flèche lieuville Salle Coppélia La Flèche