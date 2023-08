Journée du bicentenaire et vide-greniers Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert, 10 septembre 2023, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert.

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert,Dordogne

Vide-greniers, rallye pédestre autour de la Chapelle-St-Robert. 12h vin d’honneur et résultats du rallye (divers lots) sur la place de l’église. 12h30 marché gourmand (pensez à amener vos couverts), concert du groupe « Jacques Potes Quartet ». Toute l’après-midi à partir de 15h jeux pour tous..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale, walking rally around Chapelle-St-Robert. 12 noon: vin d’honneur and rally results (various prizes) on the church square. 12:30 pm gourmet market (bring your own cutlery), concert by the Jacques Potes Quartet. All afternoon from 3pm, games for all.

Venta de garaje, rally a pie alrededor de Chapelle-St-Robert. 12h Recepción con vino y resultados del rally (varios premios) en la plaza de la iglesia. 12.30 h Mercado gastronómico (traer cubiertos), concierto del cuarteto Jacques Potes. A partir de las 15.00 h, juegos para todos.

Flohmarkt, Fußgängerrallye rund um La Chapelle-St-Robert. 12.00 Uhr Ehrenwein und Ergebnisse der Rallye (verschiedene Preise) auf dem Kirchplatz. 12.30 Uhr Gourmetmarkt (denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen), Konzert der Gruppe « Jacques Potes Quartet ». Den ganzen Nachmittag ab 15 Uhr Spiele für alle.

Mise à jour le 2023-08-26 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin