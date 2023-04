Châteaux en fête – Château du Logis 1389 Route des Besses, 30 avril 2023, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert.

TINTIN ET LES SYMBOLES CACHES

L’œuvre de Hergé cache de nombreux secrets sur sa vie et d’autres symboles. Venez les découvrir lors cette conférence

Inclus dans le droit d’entrée du parc soit:

Adulte: 10 €

Enfant: 5 €

Cette animation est prévue en intérieur.

Buvette et crêpes sur place toute la journée.

1389 Route des Besses Château Le Logis

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



TINTIN AND THE HIDDEN SYMBOLS

The work of Hergé hides many secrets about his life and other symbols. Come to discover them during this conference

Included in the park entrance fee:

Adult: 10 ?

Children: 5 ?

This animation is planned indoors.

Refreshments and pancakes on site all day

TINTÍN Y LOS SÍMBOLOS OCULTOS

La obra de Hergé esconde muchos secretos sobre su vida y otros símbolos. Venga a descubrirlas durante esta conferencia

Incluido en el precio de entrada al parque:

Adulto: 10 ?

Niños: 5 ?

Esta animación está prevista en interiores.

Refrescos y tortitas in situ durante todo el día

TINTIN UND DIE VERSTECKTEN SYMBOLE

Hergés Werk verbirgt viele Geheimnisse über sein Leben und andere Symbole. Entdecken Sie sie bei diesem Vortrag

In der Eintrittsgebühr für den Park enthalten entweder:

Erwachsene: 10 ?

Kinder: 5 ?

Diese Animation ist für den Innenbereich vorgesehen.

Getränke und Crêpes den ganzen Tag über vor Ort

