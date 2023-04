Châteaux en fête – Château du Logis 1389 Route des Besses, 15 avril 2023, Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert.

BALADES CONTEES

Contes courts pour les petits en déambulation dans le parc par Françoise et son violon

Inclus dans le droit d’entrée du parc soit:

Adulte: 10 €

Enfant: 5 €

Cette animation est prévue en extérieur.

Buvette et crêpes sur place.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

1389 Route des Besses Château Le Logis

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



STORYTELLING WALKS

Short tales for the little ones in the park by Françoise and her violin

Included in the entrance fee of the park:

Adult: 10 ?

Child: 5 ?

This animation is planned outside.

Refreshments and pancakes on site

PASEOS NARRATIVOS

Cuentos cortos para los más pequeños en el parque por Françoise y su violín

Incluido en el precio de entrada al parque:

Adulto: 10 ?

Niños: 5 ?

Esta animación está prevista en el exterior.

Refrescos y tortitas in situ

MÄRCHENHAFTE SPAZIERGÄNGE

Kurzgeschichten für die Kleinen auf einer Wanderung durch den Park von Françoise und ihrer Violine

In der Eintrittsgebühr für den Park enthalten:

Erwachsene: 10 ?

Kinder: 5 ?

Diese Animation findet im Freien statt.

Getränke und Crêpes vor Ort

