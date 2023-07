Concours de belote Javerdat, 18 novembre 2023, Javerdat.

Javerdat,Haute-Vienne

Le Comité des fêtes de Javerdat a le plaisir de vous proposer un concours de belote..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Javerdat is pleased to propose you a belote contest.

El Comité des fêtes de Javerdat se complace en proponer un concurso de belote.

Das Festkomitee von Javerdat freut sich, Ihnen einen Belote-Wettbewerb anbieten zu können.

Mise à jour le 2023-04-03 par OT Porte Océane du Limousin