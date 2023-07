Assemblée de l’association du Biblion Javerdat, 30 septembre 2023, Javerdat.

Javerdat,Haute-Vienne

L’Association du Biblion a la plaisir de vous convier à son assemblée générale pour faire le bilan de l’année écoulée et les projets 2023/2024..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Biblion Association is pleased to invite you to its Annual General Meeting to review the past year and plan for 2023/2024.

La Asociación Biblion tiene el placer de invitarle a su Asamblea General Anual para hacer balance del año transcurrido y mirar hacia 2023/2024.

Die Association du Biblion freut sich, Sie zu ihrer Generalversammlung einzuladen, um Bilanz über das vergangene Jahr zu ziehen und die Pläne für 2023/2024 zu besprechen.

