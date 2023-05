Ostensions septennales de Javerdat, 18 mai 2023, Javerdat.

Les ostensions septennales limousines consistent en de grandioses cérémonies et processions organisées tous les sept ans en vue de l’exposition et de la vénération de reliques de saints catholiques conservées dans des églises du Limousin.

Cette tradition limousine remontant au Moyen-Age, elle a été pérennisée au XVIe siècle. Elle consistait à honorer les Saints limousins par une grande procession des reliques pour délivrer la population d’une pandémie qui touchait les récoltes (mal des ardents)..

Jeudi 2023-05-18

Javerdat 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Limousin septennial ostensions consist of grandiose ceremonies and processions organized every seven years for the exhibition and veneration of relics of Catholic saints kept in churches in the Limousin.

This Limousin tradition goes back to the Middle Ages and was perpetuated in the 16th century. It consisted in honoring the Limousin saints by a great procession of the relics to deliver the population from a pandemic which affected the harvests (mal des ardents).

Las ostensiones septenales lemosinas consisten en grandiosas ceremonias y procesiones organizadas cada siete años para la exposición y veneración de reliquias de santos católicos conservadas en iglesias del Lemosín.

Esta tradición lemosina se remonta a la Edad Media y se perpetuó en el siglo XVI. Consistía en honrar a los santos lemosinos mediante una gran procesión de reliquias para librar a la población de una pandemia que afectaba a las cosechas (mal des ardents).

Die septennalen Ostentationen im Limousin sind großartige Zeremonien und Prozessionen, die alle sieben Jahre zur Ausstellung und Verehrung von Reliquien katholischer Heiliger in Kirchen im Limousin veranstaltet werden.

Diese limousinische Tradition geht auf das Mittelalter zurück und wurde im 16. Jahrhundert fortgeführt. Sie bestand darin, die Limousin-Heiligen mit einer großen Prozession der Reliquien zu ehren, um die Bevölkerung von einer Pandemie zu befreien, die die Ernten betraf (mal des ardents).

