Procession des reliques de Saint-Blaise et Saint-Jean Javerdat Catégorie d’Évènement: Javerdat

Procession des reliques de Saint-Blaise et Saint-Jean, 15 avril 2023, Javerdat . Javerdat, , Procession des reliques de Saint-Blaise et Saint-Jean Javerdat

2023-04-15 – 2023-04-15 Javerdat Haute-Vienne Javerdat . 18h30. Ouvert à tous. Organisée par le Comité des Ostensions de Javerdat. Procession des reliques de Saint-Blaise et Saint-Jean.

La tradition des ostensions à Javerdat remonde au XVIIième siècle. La commune honore son Saint-Patron, Saint invoqué pour la protection des élevages, Saint-Blaise. Ce saint a été choisi par les habitants pour protéger les exploitations de la commune. Javerdat

dernière mise à jour : 2022-12-25 par

Détails Catégorie d’Évènement: Javerdat Autres Lieu Javerdat Adresse Javerdat Ville Javerdat Tarif Lieu Ville Javerdat

Javerdat Javerdat https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/javerdat /

Procession des reliques de Saint-Blaise et Saint-Jean 2023-04-15 was last modified: by Procession des reliques de Saint-Blaise et Saint-Jean Javerdat 15 avril 2023

Javerdat