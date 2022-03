J’AVAIS MA PETITE ROBE À FLEURS Théâtre du Rond Point, 8 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mardi 08 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022 :

dimanche

de 15h30 à 17h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

payant

Productrice de théâtre, auteure, Valérie Lévy compose un thriller poignant, portrait d’une femme violée d’abord, puis abusée par l’exploitation de sa propre parole via l’obscénité des réseaux, de la télé et des médias.

« Je dois jouer le jeu, je dois tout dire. »

Blanche a vingt-six ans, elle vit seule à Caen. Une société de production, pour une chaîne de télévision, lui envoie une caméra. On lui demande de témoigner. Elle se prépare, va raconter son histoire, seule, chez elle, face à la caméra. Elle a trois jours pour déballer son intimité : un viol subi trois ans plus tôt. Si elle est convaincante et pertinente, elle sera sélectionnée et pourra participer au direct. Elle croit que son témoignage va l’aider à s’en sortir, à lui faire oublier son drame.

Théâtre du Rond Point 2bis avenue Franklin D. Roosevelt Paris 75008

Contact : https://www.theatredurondpoint.fr/index.htm

Théâtre

Date complète :

2022-03-08T20:30:00+01:00_2022-03-08T22:00:00+01:00;2022-03-09T20:30:00+01:00_2022-03-09T22:00:00+01:00;2022-03-10T20:30:00+01:00_2022-03-10T22:00:00+01:00;2022-03-11T20:30:00+01:00_2022-03-11T22:00:00+01:00;2022-03-12T20:30:00+01:00_2022-03-12T22:00:00+01:00;2022-03-13T15:30:00+01:00_2022-03-13T17:00:00+01:00;2022-03-15T20:30:00+01:00_2022-03-15T22:00:00+01:00;2022-03-16T20:30:00+01:00_2022-03-16T22:00:00+01:00;2022-03-17T20:30:00+01:00_2022-03-17T22:00:00+01:00;2022-03-18T20:30:00+01:00_2022-03-18T22:00:00+01:00;2022-03-19T20:30:00+01:00_2022-03-19T22:00:00+01:00;2022-03-20T15:30:00+01:00_2022-03-20T17:00:00+01:00;2022-03-22T20:30:00+01:00_2022-03-22T22:00:00+01:00;2022-03-23T20:30:00+01:00_2022-03-23T22:00:00+01:00;2022-03-24T20:30:00+01:00_2022-03-24T22:00:00+01:00;2022-03-25T20:30:00+01:00_2022-03-25T22:00:00+01:00;2022-03-26T20:30:00+01:00_2022-03-26T22:00:00+01:00;2022-03-27T15:30:00+01:00_2022-03-27T17:00:00+01:00

Théâtre du Rond-point