Dimanche 28 novembre, 21h00 MAJNUN + INVITÉ SURPRISE * Nourri de musique américaine, de salsa cubaine, de musique des griots, celle de l’Afrique de l’Ouest, Majnun s’évertue, au fil des années, à mûrir un art résolument éclectique. L’ Afro-beat, le jazz, la funk, la transe, ou encore les musiques latines, autant de couleurs qui composent sa fresque musicale. https://www.instagram.com/majnun_and_black_magic_sofas/ https://www.facebook.com/Majnunlefouerrant *

dimanche 28 novembre – 21h00 à 23h30

