Rennes Parc du Thabor,entrée place SainteMelaine Ille-et-Vilaine, Rennes Java Parc du Thabor,entrée place SainteMelaine Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Java Parc du Thabor,entrée place SainteMelaine, 10 octobre 2021, Rennes. Java

Parc du Thabor, entrée place SainteMelaine, le dimanche 10 octobre à 18:00

Java Rap Musette « Pépettes » ou « Le Poil »… L’accordéon de Fixi, le flow d’R.Wan, la contrebasse, les textes bien sentis et le concept de rap-musette… C’était il y a vingt ans. Java passait au Grand Soufflet, sortait le désormais culte « Hawaï », enflammait les scènes et tirait sa révérence en 2010. Hyperactifs, les membres ne lâchaient rien (Soviet Suprem, La Canaille), les projets de Fixi le ramenaient même souvent vers nos planches. Et voilà donc que le groupe annonce une reformation pour quelques dates : Devinez qui sautillera joyeusement au son de « sexe, accordéon et alcool » en octobre prochain ?

Plein Tarif : 25€ / Tarif Réduit : 12,5€ / Tarif Sortir ! : 6,5€

Festival Le Grand Soufflet Parc du Thabor,entrée place SainteMelaine parc du thabor rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T18:00:00 2021-10-10T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Parc du Thabor,entrée place SainteMelaine Adresse parc du thabor rennes Ville Rennes lieuville Parc du Thabor,entrée place SainteMelaine Rennes