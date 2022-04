Java Hainaut Belles Bretelles, 4 avril 2022, Hergnies.

Ce concert est proposé par le Théâtre d’Anzin Hors Les Murs dans le cadre du Festival Hainaut Belles Bretelles d’Hergnies ! Java fut le premier groupe à mélanger l’accordéon musette avec le rap. L’album « Hawaï » allait marquer son époque et toute une génération. Après un silence de plus de dix ans, nos quatre compères décident de remonter sur scène. Non pas, pour jouer la corde nostalgique mais parce qu’ils ont encore beaucoup de choses à dire. Enrichi des différentes expériences des membres du groupe, Java est comme le vin, il vieillit bien et s’apprête à délivrer un cru millésimé 20 ans d’âge sur tous les festivals de l’été 2021. Le cocktail « sex, accordéon et alcool » devrait faire des étincelles, et ça, c’est pas de la menthe à l’eau ! Informations pratiques : > [https://www.theatre-anzin.fr/spectacles/java/](https://www.theatre-anzin.fr/spectacles/java/) > Gratuit

