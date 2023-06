Environnement, faune et flore autour du Bassin de la Villette Jaurès Paris, 1 décembre 2022, Paris.

Durant cette balade vous découvrirez les toutes dernières activités installées dans le quartier, notamment des jardins partagés, dont celui de l’église orthodoxe St Serge, la Charmante petite campagne urbaine et la Ferme du rail. Vous passerez par la rotonde de Ledoux, la fontaine de Georges Jeanclos, les cinémas dans des vestiges de l’exposition universelle de 1878, les horizons suspendus de Dominique Labauvie, l’église st Jacques- st Christophe, le square Serge Reggiani et son kiosque à musique, la péniche librairie « l’eau et les rêves »… La faune et la flore seront également largement évoquées tout au long de la balade.

Entre lac, chênaie et pinède, nous pourrons y admirer une faune et une flore riches et diversifiées ainsi que de nombreuses oeuvres d’art et de pavillons dédiés aux bonsaïs, aux papillons ou encore aux plantes méditerranéennes .

Le parc et le lac accueillent de belles et nombreuses populations d’oiseaux variées.

Renards, fouines, écureuils et hérissons sont aussi des habitués du lieu.

Camélias, iris, bonsaïs ou lotus, vous serez charmés par la diversité de fleurs, arbres et plantes que vous allez découvrir lors de cette visite haute en couleur.

Durée : 2h

Activité organisée par Jacky – Guide nature

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/environnement-faune-et-flore-autour-du-bassin-de-la-villette

Jaurès Jaurès Paris 75019 Quartier de la Villette Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T11:30:00+01:00 – 2022-12-01T13:30:00+01:00

Nature Sortie nature