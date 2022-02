J’aurais voulu faire de la bande dessinée – Festival Variations Salle Paul Fort, 16 avril 2022, Nantes.

Dominique A, Stéphan Oliva, Philippe Dupuy et Sébastien Boisseau. Qu’est-ce qui lie le compositeur et chanteur Dominique A, le pianiste jazz Stéphan Oliva et l’auteur de bande dessinée Philippe Dupuy ? Leur amour de la bande dessinée ! Dans le dernier album de Philippe Dupuy, “J’aurais voulu faire de la bande dessinée” (paru en mars 2020 chez Futuropolis), ils parlent des croisements entre dessin et musique, des idées, du geste, du mouvement, de l’instant même de la création. Sur scène, le dessinateur et les deux musiciens – accompagnés à la contrebasse par Sébastien Boisseau – donnent corps à cet album dans une performance graphique et musicale. Faire de la musique, faire de la bande dessinée, faire de l’art. Juste faire, en direct ! Coréalisation lieu unique, Bouche d’air & Pannonica Dans le cadre du festival Variations, musiques pour piano et claviers (12 au 24 avril 2022)

