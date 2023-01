J’aurais voulu être Bezos Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR En 1995, il fonde une fabuleuse firme : Amazon. Le monde entre alors dans une ère d’abondance éternelle où des services révolutionnaires permettent d’anticiper tous nos désirs. Comme une offrande faite à cette divinité moderne, ce spectacle est une satire où se croisent l’alexandrin, le vaudeville et l’absurde. En décalage mais jamais loin de la réalité, paroles et anecdotes explorent les différentes facettes d’un inquiétant personnage et de son hydre tentaculaire.



Texte et mise en scène : Arthur Viadieu

Avec : Chloé Chycki, Bob Levasseur, Mathias Minne, Claire Olier et Arthur Viadieu Entrepreneur visionnaire à l’intelligence hors norme, Jeff Bezos œuvre pour faire le Bien. J’aurais voulu être Jeff Bezos Théâtre de L’Œuvre 1 Rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement

