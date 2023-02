J’Aurais Voulu être Astronaute – Comédie de Paris COMEDIE DE PARIS, 8 février 2023, PARIS.

J’Aurais Voulu être Astronaute – Comédie de Paris COMEDIE DE PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-04-13 19:00. Tarif : 29.5 à 29.5 euros.

La Comédie de Paris (Lic.1-1043278/2-1043279/3-1043280) et les Béliers Parisiens présentent J’AURAIS VOULU ÊTRE ASTRONAUTEDe et avec Cyril GarnierMise en scène David RousselEn 2013, au Kennedy Space Center, Cyril remporte après d’intenses sélections le premier billet pour un vol spatial touristique… Il est français, acteur et humoriste. Aller dans l’espace, il en rêvait depuis l’âge de 5 ans, quand il espérait y croiser son père monté au ciel. À 33 ans, sauf catastrophe, ce rêve va se réaliser… Sauf catastrophe. Dans un spectacle drôle, intelligent et émouvant, Cyril Garnier croise l’histoire mouvementée d’un acteur passionné et l’incroyable aventure des héros de la conquête spatiale. Sa sortie dans l’espace nous apprend à surmonter les ascensions fulgurantes, les violentes turbulences et les baisses d’altitude soudaines que la vie nous réserve, pour qu’à la fin nous aussi on dise… j’aurai voulu être astronaute.Réservation PMR : 0142810011 J’Aurais Voulu être Astronaute Cyril Garnier, David Roussel EUR29.5 29.5 euros

COMEDIE DE PARIS PARIS 42, rue Fontaine 75009

En 2013, au Kennedy Space Center, Cyril remporte après d’intenses sélections le premier billet pour un vol spatial touristique… Il est français, acteur et humoriste. Aller dans l’espace, il en rêvait depuis l’âge de 5 ans, quand il espérait y croiser son père monté au ciel. À 33 ans, sauf catastrophe, ce rêve va se réaliser… Sauf catastrophe. Dans un spectacle drôle, intelligent et émouvant, Cyril Garnier croise l’histoire mouvementée d’un acteur passionné et l’incroyable aventure des héros de la conquête spatiale. Sa sortie dans l’espace nous apprend à surmonter les ascensions fulgurantes, les violentes turbulences et les baisses d’altitude soudaines que la vie nous réserve, pour qu’à la fin nous aussi on dise… j’aurai voulu être astronaute.

Réservation PMR : 0142810011

