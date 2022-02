J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre Noyon, 13 mai 2022, Noyon.

Récit et musique / Chloé Lacan et Nicolas Cloche

Mise en scène : Nelson-Rafaell Madel

Dès 12 ans

Entre Chloé Lacan et Nina Simone, il n’y avait pas grand-chose en commun lorsque l’artiste déboula, virtuellement, dans sa vie au moment de l’adolescence où être soi-même relève du sport de combat. Des années plus tard, s’accompagnant de son accordéon, elle dessine un portrait fantasmé de la chanteuse, auquel se mêle le récit musical d’une femme en devenir. Entourée de Nicolas Cloche, le duo a l’inventivité foisonnante, raconte, chante, joue et pose un regard original sur le répertoire et le destin de cette musicienne d’exception.

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NBw9AtUsOkg

