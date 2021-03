LA VERRIERE Le Scarabée - Salle de spectacles La Verrière J’AURAIS AIME SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D’ETRE LIBRE Le Scarabée – Salle de spectacles LA VERRIERE Catégorie d’évènement: La Verrière

J’AURAIS AIME SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D’ETRE LIBRE Le Scarabée – Salle de spectacles, 9 mars 2021-9 mars 2021, LA VERRIERE. J’AURAIS AIME SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D’ETRE LIBRE

Le Scarabée – Salle de spectacles, le mardi 9 mars à 20:30

CHLOE LACAN / NINA SIMONE Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 5,00€

Théâtre / chanson Chloé Lacan | Nina SimoneChloé Lacan et Nicolas Cloche, duo d’une inventivité foisonnante, racontent, chantent, jouent et posent un regard

très personnel sur le répertoire et le… Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-09T20:30:00 2021-03-09T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: La Verrière Autres Lieu Le Scarabée - Salle de spectacles Adresse 7bis avenue du Général Leclerc Ville LA VERRIERE