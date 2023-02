J’AURAI AIME SAVOIR CE QUE CA FAIT D’ETRE LIBRE ESPACE SIMONE SIGNORET, 3 mars 2023, CENON.

J’AURAI AIME SAVOIR CE QUE CA FAIT D’ETRE LIBRE ESPACE SIMONE SIGNORET. Un spectacle à la date du 2023-03-03 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : à euros.

Chloé Lacan, chanteuse et comédienne, raconte « sa » Nina Simone, et à travers elle, évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Avec Nicolas Cloche, instrumentiste, ils explorent à 2 voix le lien si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies. Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit musical d’une adolescence… Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, chante et danse le destin de cette musicienne d’exception. Chloe Lacan

Votre billet est ici

ESPACE SIMONE SIGNORET CENON 1, avenue Carnot Gironde

Chloé Lacan, chanteuse et comédienne, raconte « sa » Nina Simone, et à travers elle, évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir. Avec Nicolas Cloche, instrumentiste, ils explorent à 2 voix le lien si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies.

Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit musical d’une adolescence…

Le duo, d’une inventivité foisonnante, raconte, chante et danse le destin de cette musicienne d’exception.

.0 EUR0.

Votre billet est ici