Le génie de la Bastille s’associe à la Fondation de France pour organiser une exposition du 10 au 15 janvier 2023, intitulée JAUNE & BLEU, en soutien à l’Ukraine. A l’initiative des artistes du Génie de la Bastille et avec le soutien de la Maison des Artistes, 25 artistes du collectif et 25 artistes Ukrainiens ont composé spécifiquement une œuvre sur la thématique de l’invasion de L’Ukraine par la Russie. Un pourcentage minimum de 30% des produits des ventes d’œuvres sera reversé à la Fondation de France et à son programme « Solidarité Ukraine ». Vernissage le 12 janvier à partir de 18h

LES ARTISTES UKRAINIENS : Viacheslav Apet / Ihor Bolbas / Nika Chernai / Viktor Demydov / Halyna Denysenko / Olga Didkivska / Lucie Evans / Julia Gavrylenko / Anna Kataian / Anna Kovalenko / Olga Kravchenko / Olena Labunets / Anatolii Lomovskiy / Vega Nova / Anna Orion / Ganna Rybalchenko / Viktoriia Sanina / Svitlana Silchuk / Julia Tsapurak / Igor Tuzhikov / Oksana Tuzikov-Gribenyuk / Veronika Vim / Anna Voitenko / Olena Voronenko / Kateryna Zhabrovets LES ARTISTES DU GÉNIE : ARySQUE / Annie Barel / Nadya Bertaux / Franck Bertran / Vincent Carpentier / CEHEL / Michel Dambrine / Do Delaunay / Christiane Dujon / Christophe Gibourg / Edith Hof / Françoise Jallot / Solange Jungers / Christine Lacour / Jean-Jacques Lapoirie / Danielle Loisel / Tracy Mead / Istvan Nayg / Michel Pinosa / Henri-Alain Ségalen / POLSKA / Carol Riu / Password Yeltes / VEROG

La Galerie du Génie de la Bastille 126, Rue de Charonne 75011 Parisème arrondissement Contact : https://fb.me/e/37h1VBGvD 0626572836 coordinateurgeniebastille@gmail.com https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://www.facebook.com/lagaleriedugenie https://www.legeniedelabastille.com/exposition/jaune-bleu/

