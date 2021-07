Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes 85150, Saint-Julien-des-Landes JAUNAY’SCAPADES – ATELIER CRÉATIF « FLEURS EN ORIGAMI » Saint-Julien-des-Landes Saint-Julien-des-Landes Catégories d’évènement: 85150

Saint-Julien-des-Landes

JAUNAY’SCAPADES – ATELIER CRÉATIF « FLEURS EN ORIGAMI » Saint-Julien-des-Landes, 11 août 2021-11 août 2021, Saint-Julien-des-Landes. JAUNAY’SCAPADES – ATELIER CRÉATIF « FLEURS EN ORIGAMI » 2021-08-11 – 2021-08-11

Saint-Julien-des-Landes 85150 dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: 85150, Saint-Julien-des-Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Julien-des-Landes Adresse Ville Saint-Julien-des-Landes lieuville 46.66206#-1.74801