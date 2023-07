Journées européennes du patrimoine – Visite libre de l’église Saint-Jean Baptiste Jaudrais, 16 septembre 2023, Jaudrais.

Jaudrais,Eure-et-Loir

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste. L’édifice possède un remarquable vitrail du XVIème siècle inscrit à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 20:00:00. EUR.

Jaudrais 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Visit the Saint-Jean-Baptiste church. The building boasts a remarkable 16th-century stained-glass window listed on the Supplementary Inventory of Historic Monuments

Visite la iglesia de Saint-Jean-Baptiste. El edificio posee una notable vidriera del siglo XVI inscrita en el Inventario Suplementario de Monumentos Históricos

Freie Besichtigung der Kirche Saint-Jean-Baptiste. Das Gebäude besitzt ein bemerkenswertes Kirchenfenster aus dem 16. Jahrhundert, das im Supplementary Inventory of Historic Monuments aufgeführt ist

