Portes ouvertes, 27 mai 2023, Jaudrais Jaudrais.

2023-05-27 10:00:00 – 2023-05-28 17:00:00

Vous souhaitez vous engager dans la protection animale et rejoindre l’aventure Flaïka ? Vous ne pouvez pas adopter mais vous aimez les animaux ? Vous êtes désireux de contribuer à notre projet de protection animale et souhaitez apporter votre aide. Après un an d’installation dans notre structure, nous vous ouvrons nos portes. Venez nous rencontrer, visiter notre refuge et notre centre et découvrir nos chien à l’adoption. Plusieurs activités seront proposées.

associationflaika@gmail.com +33 6 21 67 97 81

association flaika

