Jasual Cazz • Chuwanaga La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Jasual Cazz • Chuwanaga La Petite Halle, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 20h00 à 00h00

gratuit

Le label Chuwanaga inaugure enfin sa nouvelle résidence avec une soirée en compagnie du groupe lyonnais très prometteur, Jasual Cazz qui sortira son premier album sur le label. Jasual Cazz est un jeune trio lyonnais de fusion qui expose les liens entre jazz, hip-hop et musiques électroniques. Il développe une narration immersive, influencée par les imaginaires de la science-fiction et de la pop-culture. Alliant rythmes muscles, synthétiseurs et pédales d’effets, le son électrique du trio plonge l’auditeur dans une atmosphère aux allures retro-futuristes. On retient des concert une puissante vague d’énergie ainsi qu’un plaisir marqué pour l’improvisation et le jeu collectif. Actif depuis 2018 sur la scène lyonnaise, le groupe s’est illustré en remportant le tremplin “Un Doua de Jazz” ou encore en jouant pour le festival Jazz à Vienne. Le projet revendique un jazz actuel à l’instar de Bad Bad Not Good, Yussef Kamaal ou encore Robert Glasper. Le groupe s’apprête à sortir son premier album qui paraîtra sur le label Chuwanaga. La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Contact : https://www.facebook.com/events/634813494250627/ Concert;Musique

Date complète :

