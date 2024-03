Jass Quartel Hôtel C2 Marseille, mercredi 20 mars 2024.

Jass Quartel ♫♫♫ Mercredi 20 mars, 20h00 Hôtel C2

Début : 2024-03-20T20:00:00+01:00 – 2024-03-20T22:30:00+01:00

Inspiré par le quartet de Ruby Braff et Georges Barnes, le Jass Quartel, groupe de swing du sud de la France, vous embarque dans un jazz épuré et festif.

Quatre musiciens du collectif Moldy Figs, issus de diverses contrées, s’associent autour d’une musique indémodable, traversant les modes et les temporalités.

Un véritable cartel du swing, trafiquant de riffs et dealer de triolets, qui vous emportera dans un univers emprunt des sonorités et arrangements des combo jazz des années 30-50.

Les artistes :

Cleveland DONALD : trompette

Gabriel MANZANEQUE : guitare

Jérémy F. MARRON : guitare rythmique

Nghia DUONG : contrebasse

Rendez vous sur la scène du C2 le mercredi 20 mars 2024 à partir de 20h.

Les places assises sont limitées et sur réservation uniquement avec restauration sur place obligatoire.

Entrée libre pour les places debout.

