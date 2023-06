Banane Metalik – Gore n’ roll Show + TBA jas’rod Les Pennes-Mirabeau, 22 mars 2024, Les Pennes-Mirabeau.

VAULT présente :

————— BANANE METALIK + TBA ————–

——— VENDREDI 22 MARS 2024 – AU JAS ROD / OUVERTURE DES PORTES 19H30 ——–

Adresse : 1506 Av. du Capitaine de Corvette Paul Brutus, 13170 Les Pennes-Mirabeau

Billetterie prix réduit: https://www.helloasso.com/…/evenements/banane-metalik

Ouverture des portes : 19h30

Début des concerts : 20h15

* TBA / 20h15

* TBA / 21h00

* TBA / 21h 50

* BANANE METALIK / 22h 40

► En prévente : 17€ sur HelloAsso

► Sur place : 20€

(Gratuit pour les -12 ans)

SNACK Disponible sur place

► Le groupe français BANANE METALIK a baptisé sa musique “Gore’n’Roll” : mix de rock’n’roll et de punk rock agrémenté d’un univers scénique horrifique.

Amateurs de rock’n’roll, de punk, d’AC/DC et de Motorhead, le NO SURRENDER TOUR est fait pour vous !

https://www.facebook.com/bananemetalik/

https://www.youtube.com/watch?v=r_XfHmUDTMo

Partenaires de la soirée:

BLACK KEYS PRODUCTIONS – TOTAL METAL ZONE – RAGE TOUR

_____________________________________________________________

jas'rod 1506 Avenue du Capitaine de Corvette Paul Brutus, 13170 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

