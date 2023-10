SORTILEGE / AVALAND /TENTATION / STAR RIDER jas’rod Les Pennes-Mirabeau Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

SORTILEGE / AVALAND /TENTATION / STAR RIDER Samedi 18 novembre, 19h00 jas'rod 26€ FRENCH HEAVY METAL CONNECTION présente :

SORTILEGE

+ AVALAND

+ TENTATION

+ STAR RIDER

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2023

JAS ROD @ LES PENNES MIRABEAU / MARSEILLE

✔ Entrée :

Réservation billets Early Bird collector (limités à 200 ex) : https://www.southtroopersfestival.fr/boutique-fhmc/

Réservations dans les points de vente habituels (une fois les Early Birds tous vendus) : TicketMaster.fr Auchan, Cora, Cultura, Leclerc, seetickets.com

Ouverture des portes : 19h 00

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Description ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

► SORTILEGE

La légende du heavy metal français SORTILEGE revient à Marseille pour présenter leur nouvel album « Apocalypso ».

► AVALAND

Le groupe grenoblois nous présentera son heavy metal haut en couleurs.

► TENTATION

Fer de lance de leur nouvelle génération du heavy metal traditionnel hexagonal, les catalans nous présenterons leur album « Prémices ».

► STAR RIDER

Les jeunes loups grenoblois présenteront leur 1er EP sorti fin 2022

Retrouvez l'agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ jas'rod 1506 Avenue du Capitaine de Corvette Paul Brutus, 13170 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-19T00:30:00+01:00

