RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + MANIGANCE jas’rod, 25 mars 2023, Les Pennes-Mirabeau. RHAPSODY OF FIRE + NIGHTMARE + MANIGANCE Samedi 25 mars 2023, 20h00 jas’rod

23,90€ en pré-vente

♫METAL♫ jas'rod 1506 Avenue du Capitaine de Corvette Paul Brutus, 13170 Les Pennes-Mirabeau Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

TENTACLES INDUSTRIES

[ En accord avec Nine Lives Entertainment & Metallian Productions ] PROUDLY PRESENTS

RHAPSODY OF FIRE

Italia – AFM Records

https://www.facebook.com/rhapsodyoffire

NIGHTMARE

France – AFM Records

https://www.facebook.com/nightmare.france

MANIGANCE

France – Verycords

https://www.facebook.com/Manigance-366384643187/

SAMEDI 29 JANVIER 2022 @ 20H00

LE JAS’ ROD @ MARSEILLE / LES PENNES MIRABEAU

1506 Avenue Paul Brutus, Les Cadeneaux

13170 Les-Pennes-Mirabeau

INFOLINE : tentacles.industries@gmail.com ********************************

22 EUROS EN PREVENTES + FRAIS DE LOC

BILLETTERIE EGALEMENT DISPONIBLE SUR PLACE [ TICKETS AUX COULEURS DU SHOW !! ] ********************************

http://www.facebook.com/tentaclesindustries

http://www.jasrod.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:00:00+01:00

2023-03-25T23:59:00+01:00

