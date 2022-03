Jason Sharp – Saison Pannonica Pannonica (Salle) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jason Sharp – Saison Pannonica Pannonica (Salle), 27 mai 2022, Nantes.

Horaire : 19:00

5 € tarif unique
RÉSERVATION : www.pannonica.com
Ouverture des portes à 18h30

Concert. Jason Sharp s'impose comme l'une des figures de la nouvelle musique canadienne. Il s'est fait connaitre en jouant notamment avec Matana Roberts, A Silver Mt Zion, Ken Vandermark ou Joe Mc Phee. Sa pratique solo l'a amené à expérimenter les limites entre corps et technologie, les techniques de respiration circulaire. Sur scène, une interface MIDI (Musical Instrument Digital Interface) personnalisée lui permet de modifier et d'amplifier les battements de son cœur, ses respirations ainsi que son saxophone. Il emmène ainsi l'auditoire dans une expérience instrumentale immersive aux confluents du drone et de la musique électronique.

Jason Sharp : saxophone baryton, électroniques

Co-production Pannonica et le Festival Wine Nat White Heat

