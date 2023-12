Jason Glasser – Pelican // La Petite Halle La Petite Halle Paris, 21 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 21 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

gratuit

Jason Glasser « Pelican » – Entrée libre

Musicien, artiste peintre, sculpteur et vidéaste, Jason Glasser, new-yorkais d’origine, sort enfin son premier album sous son nom après avoir été membre du groupe Clem Snide puis chanteur de Fruitkey. On connait aussi Jason Glasser grâce à sa collaboration avec Etienne de Crécy sur le titre « New Wave » en 2015.

Si les 12 chansons de l’album sont enregistrées en seulement deux jours à Paris, elles ont été écrites et composées pendant une dizaine d’années ! « Pelican » parle de la vie en général abordant parfois la fragilité de celle-ci, on retrouve aussi des titres plus intimes qui s’adressent à sa femme, ses enfants et même à son chat !

Retrouvez-le sur la scène de la Petite Halle le 21 décembre

Artiste résident de la Petite Halle, vous aurez le plaisir de (re)découvrir Jason Glasser rapidement sur notre scène !

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle :

211 Avenue Jean-Jaurès, 75019, Paris

Métro : Porte de Pantin (ligne 5)

Tramway : Porte de Pantin – Parc de la Villette (ligne 3B)

Possibilité de se restaurer sur place

