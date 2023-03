JASON BROKERSS 21eme Seconde ESPACE CHARLES VANEL, 12 avril 2023, LAGNY SUR MARNE.

JASON BROKERSS 21eme Seconde ESPACE CHARLES VANEL. Un spectacle à la date du 2023-04-12 à 20:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 20.5 à 35.2 euros.

LA SCALA PROVENCE (L.PLATESV-D-2021-007353) présente : ce spectacle. « Quand tu rencontres quelqu’un pour la première fois, inconsciemment, en 20 secondes la personne se fait un avis sur toi et décide si tu es quelqu’un de bien ou pas. Moi j’ai une étape en plus. Avant de prouver que je suis quelqu’un de bien, je dois d’abord prouver que je ne suis pas quelqu’un de pas bien. 20 secondes c’est pas beaucoup… J’ai rien à voir avec tout ça moi d’accord ! Maintenant que tu as mis 20 secondes à lire ça, on peut commencer à parler d’autre chose. Discutons !» Jason Brokerss Jason Brokerss 21ème seconde

ESPACE CHARLES VANEL LAGNY SUR MARNE 22 BLD MARÉCHAL GALLIENI Seine-et-Marne

