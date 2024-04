Jason Brockerss – en rodage Compagnie du Café-Théâtre Nantes, mardi 18 juin 2024.

Gratuit : non 18 € / 22 €BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Stand-up. Humoriste, auteur et comédien originaire de Troyes, Jason Brokerss a démarré le stand-up en 2013 aux sessions ouvertes du Jamel Comedy Club. Il remporte la saison 2014–2015 de la scène ouverte et est alors repéré par Jamel Debbouze qui lui propose de rejoindre sa troupe. Aujourd’hui, en plus d’écrire pour de nombreux artistes, l’humoriste présente son spectacle en rodage. Représentations 18 et 19 juin 2024 à 20h30dans la grande salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com