Quand tu rencontres quelqu’un pour la première fois, inconsciemment, en 20 secondes la personne se fait un avis sur toi, décide si tu es quelqu’un de bien ou non. Moi j’ai une étape en plus. Avant de prouver que je suis quelqu’un de bien, je dois d’abord prouver que je ne suis pas quelqu’un de pas bien. 20 secondes c’est pas beaucoup alors que … j’ai rien à voir avec tout ça d’accord ! Maintenant que tu as mis 20 secondes à lire ça, on peut commencer à parler d’autres choses. Discutons !”

A partir de 28€

