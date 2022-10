Jasmin, le troubadour de la charité Agen, 22 octobre 2022, Agen.

Jasmin, le troubadour de la charité

Salle des Illustres – Mairie d'Agen
Place Docteur Pierre Esquirol
Agen
Lot-et-Garonne

2022-10-22 – 2022-10-22

Salle des Illustres – Mairie d’Agen Place Docteur Pierre Esquirol

Agen

Lot-et-Garonne

Agen

EUR 5 5 Dans le cadre de la Quinzaine Occitane du Lot et Garonne, l’association Agenés Tèrra Occitana propose la projection du documentaire bilingue » Jasmin, troubadour de la charité » co-écrit par Jacques Clouché et Yves Fromonot.

Plongez dans la vie riche et intense du poète occitan agenais au 19ème siècle, Jasmin, prophète en son pays et adulé au delà de l’Occitanie, à Paris, dans presque toute la France et même à l’étranger.

Yves Fromonot et Jacques Clouché seront présents pour répondre aux questions. Le dernier opus de Jacques Clouché « Jasmin, l’enchanteur » sera proposé à la vente.

+33 6 76 47 32 12

Association Agenés Tèrra Occitana

Salle des Illustres – Mairie d’Agen Place Docteur Pierre Esquirol Agen

