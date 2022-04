Jasenovac. Le camp de la mort. Le pays des vivants Centre culturel de Serbie, 7 avril 2022, Paris.

Le jeudi 07 avril 2022

de 19h30 à 19h30

. gratuit

Exposition audio au Centre culturel de Serbie ! Venez découvrir notre nouvelle exposition interactive !

S’appuyant sur une série d’expériences et de projets précédemment menés dans des musées de Serbie et d’Europe, l’agence numérique NextGame de Belgrade a conçu huit histoires sur les victimes du camp Jasenovac sous la forme de miniatures radiophoniques que le visiteur écoute via son téléphone portable. En entrant dans l’espace de sa propre imagination, en imaginant et en créant sa propre expérience d’événements historiques, le visiteur construit en réalité une nouvelle mémoire personnalisée.

Les auteurs de l’exposition, Darko Nikolić et Bogdan Španjević, qui combinent la technologie mobile avec des pratiques théâtrales performatives et un concept interactif de l’exposition – ont réussi à atteindre la bonne mesure dans la présentation des événements dans le camp de Jasenovac. L’approche authentique de l’auteur sur le sujet est basée sur la dignité des victimes, cultivant la culture du souvenir et comprenant la souffrance de Jasenovac comme une occasion d’aimer la vie et non de regarder la mort.

L’exposition a été réalisée en coopération avec le Musée des victimes du génocide de Belgrade. L’exposition sera inaugurée au Centre culturel de Serbie à Paris le 7 avril et durera jusqu’au 16 avril 2022.

Auteurs du projet : Bogdan Španjević et Darko Nikolić

Acteurs : Radivoje Raša Bukvić et Bojana Kovačević Gajin

Conception sonore : Natalija Strahinjić

Animation et vidéo : Darko DuckinPartenaire du projet : Musée des victimes du génocide, Belgrade

Porteur de projet : NextGame Digital, Belgrade

Coproducteur : Marko Brun, Galerie du Siège, Belgrade

Application Web : Nenad Šćekić, Agence Oblačak, Belgrade

Associés experts : Jasmina Tutunov Trifunović, historienne associée experte

Chercheurs : Vladimir Lužnjanin, Nikola Zobenica, Miloš Dimić

Exposition assistée par : Avala Studios

Le projet « Musée virtuel de Jasenovac » est financé par le Ministère de la culture et de l’information de la République de Serbie.

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint Martin 75004 Paris

Contact : 0142725050 info@ccserbie.com https://www.facebook.com/events/955277641798901/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/955277641798901/?ref=newsfeed

CCSerbie