JAS KAYSER 5IVE THEATRE LA COLONNE, 9 mars 2023, MIRAMAS.

Avec Jas Kayser, batterie, compositions Jamie Leeming, guitare Joao Caetano, percussions et Daisy George, contrebasse Formée à Berklee (Boston), découverte de l’année Jazz FM en 2021, Jas Kayser poursuit un début de carrière des plus prometteurs. En l’espace de quelques années, cette batteuse de 26 ans s’est imposée en jouant aux côtés d’artistes reconnus : Alfa Mist, Poppy Ajudha, Nubya Garcia, Shabaka Hutchings, Jorja Smith… et même Lenny Kravitz qui l’a invitée pour un duo dans un de ses clips, et a fait des apparitions remarquées en tant qu’artiste soliste. Ayant vécu entre le Royaume-Uni, les États-Unis et le Panama, elle puise dans ses racines, croise les rythmes, les styles et combine une palette internationale de sonorités, distillée sous le filtre du jazz britannique actuel. Ses arrangements à la croisée du jazz, de l’afrobeat et de la pop confirment un talent de compositrice et bandleader. Jas Kayser est aussi une artiste engagée, notamment aux côtés de « Women In Jazz », pour faire évoluer les représentations autour des femmes instrumentistes dans le jazz. Afrobeat raffiné et prod tonifiante, Jas Kayser fusionne et bouillonne.

THEATRE LA COLONNE MIRAMAS Rue Marcel PAUL Bouches-du-Rhone

