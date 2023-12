ILLUMINATIONS DE NOEL & PROJECTION FILM – JARZÉ Jarzé Villages, 1 décembre 2023, Jarzé Villages.

Jarzé Villages,Maine-et-Loire

Venez nombreux assister au lancement des illuminations de Noël !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:30:00. .

Jarzé Villages 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Come one, come all to the launch of the Christmas lights!

Venid todos a la inauguración de las luces de Navidad

Kommen Sie zahlreich, um den Start der Weihnachtsbeleuchtung mitzuerleben!

Mise à jour le 2023-11-27 par eSPRIT Pays de la Loire