ATELIERS & VISITES A LA FERME AGRI’KIDS Jarzé Jarzé Villages, 23 octobre 2023, Jarzé Villages.

Jarzé Villages,Maine-et-Loire

Visites en famille, animations, découvertes ludiques, ateliers et surprises à la ferme….

2023-10-23 fin : 2023-11-03 18:00:00. .

Jarzé Le Prieuré

Jarzé Villages 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Family visits, entertainment, fun discoveries, workshops and surprises on the farm…

Visitas familiares, animaciones, descubrimientos lúdicos, talleres y sorpresas en la granja…

Familienbesuche, Animationen, spielerische Entdeckungen, Workshops und Überraschungen auf dem Bauernhof…

Mise à jour le 2023-10-26 par eSPRIT Pays de la Loire