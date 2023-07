BAL DES POMPIERS – JARZE JARZE Jarzé Villages, 13 juillet 2023, Jarzé Villages.

Jarzé Villages,Maine-et-Loire

A Jarzé, on respecte les traditions : la fête nationale, ça rime avec le bal des pompiers !.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

JARZE SALLE DES FETES LOUIS TOUCHET

Jarzé Villages 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire



In Jarzé, traditions are respected: the national holiday rhymes with the firemen’s ball!

En Jarzé se respetan las tradiciones: ¡las fiestas bancarias riman con el baile de los bomberos!

In Jarzé hält man sich an die Traditionen: Der Nationalfeiertag reimt sich auf den Feuerwehrball!

Mise à jour le 2023-06-22 par eSPRIT Pays de la Loire